Тюнеры из Manhart увеличили мощность BMW X3

Для BMW X3 M Competition ателье Manhart выпустило пакет доработок, который увеличивает отдачу мотора и его крутящий момент.

Специалистам удалось трехлитровый турбомотор с отдачей 510 л.с. модернизировать и поднять его мощность до 630 л.с. 785 Нм крутящего момента.

В Manhart пока не сообщают, как изменились динамические характеристики BMW X3 M Competition, но стандартная версия кроссовера от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4,1 сек.

Свою доработку специалисты Manhart назвали MHX3 600. Все ее характеристики не раскрывают, в том числе неизвестна и стоимость тюнинга.

Возможно все данные о BMW X3 M Competiton станут известны после того как будет доработана модель X4 M Competition.

Сейчас известно, что помимо увеличения мощности в MHX3 600 будет установлена новая выхлопная система, появится заниженная подвеска с пружинами H & R, 21-дюймовые колесные диски и золотые вставки на кузове.