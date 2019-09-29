Следующий Jaguar XJ получит полностью электрическую установку

По его словам, на смену Jaguar XJ придет совершенно новая модель, оснащенная полностью электрической силовой установкой.

Это будет новое поколение флагмана, которое получит совершенно новый дизайн. В частности, седан описывают как «самый красивый и роскошный автомобиль с нетрадиционным для класса дизайном».

Согласно неофициальным данным, следующий Jaguar XJ будет основан на платформе MLA, которая предполагает использование обычных ДВС, гибридных и электрических установок.

По некоторым данным, электрокар будет оснащен четырьмя электрическими двигателями с отдачей по 200 л.с. Больше информации пока не приводят.