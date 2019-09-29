УАЗ напомнила о своем старом проекте под названием «Баклан». Эта машина была разработана специально для погранвойск.
УАЗ вспомнил об автомобиле-амфибии УАЗ «Баклан»
29.09.2019 20:52
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УАЗ-39071 «Баклан» является автомобилем-амфибией, а по сути это одна из разновидностей УАЗ-3901 «Ягуар», которая отличается оснащением необходимым для пограничного патрульного наряда.
На крыше «Баклана» были установлены крепления лыж, а еще пограничный автомобиль можно было распознать по высоким антеннам для радиостанции.
В штатном оснащении амфибии было два автомата АК-74, бинокль ночного видения и крепление для ручного пулемёта.
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