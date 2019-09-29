УАЗ вспомнил об автомобиле-амфибии УАЗ «Баклан»

УАЗ напомнила о своем старом проекте под названием «Баклан». Эта машина была разработана специально для погранвойск.

УАЗ-39071 «Баклан» является автомобилем-амфибией, а по сути это одна из разновидностей УАЗ-3901 «Ягуар», которая отличается оснащением необходимым для пограничного патрульного наряда.

На крыше «Баклана» были установлены крепления лыж, а еще пограничный автомобиль можно было распознать по высоким антеннам для радиостанции.

В штатном оснащении амфибии было два автомата АК-74, бинокль ночного видения и крепление для ручного пулемёта.



