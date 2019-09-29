На такую сумму было продано автомобилей на российском рынке в период с начала года по август.

Как сообщают аналитики агентства «Автостат» россияне на покупку новых машин потратили более 1,5 трлн рублей, а точнее 1 трлн 589 млрд рублей.

Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше на 7%. Больше всего с продажи автомобилей получила компания KIA – 200 млрд рублей.

На втором месте оказалась Toyota с показателем 165 млрд рублей, а в тройке лидеров числится LADA – 147 млрд рублей.

В первой пятерке оказались Hyundai и Mercedes-Benz, на модели которых россияне потратили 142 и 116 млрд рублей.