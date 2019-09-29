Внедорожный Lamborghini Gallardo продают за 8,2 млн рублей

Из автомобиля Lamborghini Gallardo создали версию Gallardo Offroad, которая оснащена двумя прожекторами на переднем бампере и дополнительным освещением на крыше.

В автомобилей 2004 года выпуска увеличили дорожный просвет, использовали пластиковые накладки на колесные арки, предлагают запасное колесо, а также алюминиевую защиту днища и порогов.

В движение Lamborghini Gallardo приводится десятицилиндровым двигателем объёмом пять литров. Его мощность составит 500 лошадиных сил при 510 Нм крутящего момента.

Пару силовой установке составляет шестискоростная роботизированная КП. Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 309 км/ч. Уникальный Lamborghini Gallardo продают за 115 тыс. евро или 8,2 млн рублей.