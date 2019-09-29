Китайская JAC совместно с Volkswagen выпустила дизайнерский лифтбек

Компания JAC начала продажи своего лифтбека Jiayue A5, разработанного совместно с Volkswagen, причем над дизайном модели работал бывший дизайнер Alfa Romeo.

Jiayue A5 получил достаточно богатое оснащение по приемлемой цене. Базовая версия новики стоит 84 800 юаней, а это около 770 тыс. рублей.

Новинка предлагается только с 1,5-литровым 150-сильным мотором и шестиступенчатой механикой. Также будет предлагаться версия с вариатором. Черед два года должна появится и электрическая версия Jiayue A5.

В лифтбеке есть большой сенсорный вертикальный экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, шесть подушек безопасности.

В качестве опции предложат панорамную крышу, электропривод передних кресел, камеру кругового обзора и подсветку салона с 64 настраиваемыми оттенками. Сборка новинки будет организована на совместном заводе JAC и Volkswagen.