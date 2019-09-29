Люксовые машины сына африканского диктатора продадут с молотка

Коллекция из 25 люксовых автомобилей будет реализована властями Швейцарии на аукционе, а средства вырученные с продажи будут направлены на благотворительность в Экваториальной Гвинее.

По информации ABC News, коллекция машин была изъята у Теодорина Обианга Нгемы, являющегося сыном президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

Продадут роскошные машины в аукционном доме Bonhams, где их оценили в 18,5 млн долларов.

В коллекции присутствует суперкар Lamborghini Veneno стоимостью не менее 5,2 млн долларов, гиперкар LaFerrari (2,6 млн долларов) и другие.