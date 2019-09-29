Все модели марки Jeep, представленные в России, начнут постепенно дорожать с 1 октября.
FCA Rus предупредил об удорожании автомобилей Jeep
29.09.2019 17:52
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FCA Rus предупредил об удорожании автомобилей Jeep с начала следующего месяца. Под первую волну попадут модели Jeep Grand Cherokee и Wrangler.
Они прибавят в цене 1,5-2,0% в зависимости от комплектации. Об изменении цен на другие автомобили станет известно позднее.
Между тем до конца этого месяца в дилерских центрах бренда действуют специальные условия и предложения, позволяющие существенно сэкономить на покупке машины.
Например, Jeep Grand Cherokee предлагается со скидкой до 710 тыс. рублей. Более подробно о предложениях можно узнать у дилеров компании в России.
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