Все модели марки Jeep, представленные в России, начнут постепенно дорожать с 1 октября.

FCA Rus предупредил об удорожании автомобилей Jeep с начала следующего месяца. Под первую волну попадут модели Jeep Grand Cherokee и Wrangler.

Они прибавят в цене 1,5-2,0% в зависимости от комплектации. Об изменении цен на другие автомобили станет известно позднее.

Между тем до конца этого месяца в дилерских центрах бренда действуют специальные условия и предложения, позволяющие существенно сэкономить на покупке машины.

Например, Jeep Grand Cherokee предлагается со скидкой до 710 тыс. рублей. Более подробно о предложениях можно узнать у дилеров компании в России.