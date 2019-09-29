Помимо отчетных данных по продажам, в российском офисе компании анонсировали и готовящиеся к выходу новинки.

Дилеры немецкой марки в прошлом месяце реализовали 3 525 новых авто. Продажи автомобилей BMW в России выросли на 17% в августе и такая же положительная динамика зафиксирована и за период с начала года, когда компания продала 26 690 машин.

В основном прирост продаж зафиксировали за счет выхода кроссовера Х7, который сразу стал пользоваться спросом.

Как рассказал представитель компании, в этом году в общей сложности будет выпущено 19 новинок, в числе которых BMW X7 и BMW X6, обновленный BMW 7 серии, а также новый кузов у модели BMW X5.