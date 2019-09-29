McLaren в своих болидах будет устанавливать моторы от Mercedes, а произойдет это начиная с сезона 2021 года.
McLaren перейдет на двигатели от Mercedes
29.09.2019 20:48
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Команда McLaren договорилась с немецкой компанией о новом сотрудничеств. Ранее они 20 лет работали вместе, но с 2014 года сотрудничество было прекращено.
В Mercedes заявили, что моторы для болидов McLaren будут поставлять до 2024 года, но не исключено что поставки продлят.
С прошлого года McLaren устанавливает моторы от компании Renault, но по окончанию следующего сезона стороны прекратят сотрудничество.
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