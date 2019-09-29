Lexus IS прекратили поставлять в Россию из-за низких продаж

Lexus больше не продаёт в России седан IS, в том числе эта модель уже отсутствует на официальном сайте японской марки.

Lexus IS покидает российский рынок во второй раз (первый был в 2016 году).

После 2016 года компактный премиальный седан вернулся на российский рынок в апреле 2019 года, и за полгода было продано всего 37 ед.

Как раз в связи с низкими продажами и компания Lexus решила прекратить продажи «четырехдверки».

Вторая причина, почему IS покинул РФ, это окончание сертификата Одобрения типа транспортного средства, срок действия которого истекает в конце года.

В продаже Lexus IS был в одной версии IS 300 с 245-сильным мотором и восьмиступенчатым автоматом.

Базовая версия стоила 2,3 млн рублей, а максимальная комплектация оценивалась в 2,6 млн рублей.