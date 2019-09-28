Базовая KIA Optima за два года прибавила в цене 155 тысяч рублей

К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», которые регулярно публикуют данные по изменению стоимости популярных автомобилей.

На этот раз исследование затронуло модель KIA Optima. С сентября 2017 года и по настоящее время минимальная стоимость KIA Optima увеличилась на 155 тыс. рублей.

Базовая комплектация автомобиля теперь оценена в 1 344 900 рублей. В ней доступен двухлитровый мотор с отдачей 150 л.с. и «механика».

Самая дорогая Optima предлагается на рынке за 2 054 900 рублей в версии с 245-сильным двигателем.