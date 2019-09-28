Появились возможно первые официальные фото Genesis GV80

Изображения нового кроссовера Genesis были опубликованы в социальной сети Instagram.

Пользователь под ником genesisoffreehold распространил возможно первые официальные фото Genesis GV80, но через время публикация была удалена, но один снимок все-таки остался.

Можно предположить, что компания допустила утечку информации и попросила удалить публикацию. Что касается кроссовера Genesis GV80, то его презентация ожидается до конца года.

Судя по изображению, модель будет практически полностью повторять ранее представленный прототип. Большой кроссовер создается на платформе модели G80, но будет еще и более компактный представитель SUV, созданный на базе седана G70.

На рынке Genesis GV80 будет конкурировать с такими моделями как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

В его моторной гамме будет 3,8-литровый 316-сильный двигатель, 3,3-литровый турбомотор и 5,0-литровый 426-сильный агрегат.