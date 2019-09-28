Названы марки-лидеры по продажам подержанных кроссоверов в РФ

Российские аналитики недавно рассказали о самых продаваемых кроссоверах на вторичном рынке, а теперь опубликовал рейтинг популярным марок SUV.

Если среди моделей лидерство удерживает внедорожник LADA 4×4, то среди брендов кроссоверов лидирует «Тойота». Таким автомобилей с пробегом с начала года по август было продано 82,7 тыс. ед.

На втором месте располагается «Ниссан». Кроссоверы этого бренда были проданы в количестве 74,8 тыс. ед., что на 5% больше.

Только на третьей строчке расположилась Лада – 70 тыс. штук, что соответствует прошлогоднему результату, сообщает агентство «Автостат».

В десятке лидеров оказались: «Шевроле» (55 тыс. ед.; +5%), «Митсубиси» (48,3 тыс. шт.; +2%), «Хэндай» (36,8 тыс. шт.; +11%), «Киа» (34,5 тыс. шт.; +7%), «БМВ» (29,5 тыс. шт.; +3%), «Фольксваген» (28,3 тыс. шт.; +7%) и УАЗ (27,3 тыс. шт.; +1%).