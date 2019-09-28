Nissan X-Trail вошел в топ-25 российских бестселлеров в августе

Кроссовер впервые с апреля вошел в рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке.



В сети опубликовали данные по продажам новых автомобилей марки Nissan в России за август. В прошлом месяце дилеры бренда реализовали 5 938 новых авто, что на 16% меньше, чем годом ранее.

С начала года объёмы продаж составили 41 257 проданных машин, что хуже на 18%. Доля Nissan составила 3,7% и компания стала восьмой в рейтинге самых популярных автопроизводителей.

Бестселлером Nissan остается Nissan Qashqai, который показал рост на 2% до 2 154 ед. У Nissan X-Trail продажи хоть и снизились на 5% до 2 019 шт., но он вошел в топ-25 российских бестселлеров в августе.