Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 приехал к дилерам

Продажи внедорожника, созданного на базе Toyota Land Cruiser 200, стартуют в октябре, но уже первые партии автомобиля приехали к дилерам.

В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.

По сути модель является перелицованным вариантом японского внедорожника, но отличается иной решеткой радиатора и оптикой.

В продаже Hengtian L4600 появится в версии с пяти- и семиместным салоном.

Линейка двигателей будет представлена 4,6-литровым 286-сильным двигателем, пару которому составит автоматическая КП и полноприводная система.

Предварительная стоимость внедорожника составит почти 200 тыс. юаней или около 1,8 млн рублей.