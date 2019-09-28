Почему люди выбирают дилерский центр «Рольф 24»
«Рольф 24» представляет собой дилерский центр высшего класса. Он занимается продажей «Фольксвагенов», «Мицубиси», «Хендай». В центре имеется огромная площадка автомобилей с пробегом.
Доступные в дилерском центре услуги
Официальный сайт организации – https://rolf24.ru. На нем можно оставить онлайн заявку на:
- ТО. Техобслуживание автомобиля нужно выполнять своевременно и только при помощи специалистов. Так вы обеспечите своему автомобилю длительный период эксплуатации.
- Оригинальные запчасти. Требуются, когда нужно отремонтировать транспортное средство. Оригинальные детали, хоть и стоят дороже аналоговых, но при этом имеют более высокое качество.
- Диагностику. Диагностические процедуры необходимо проводить для выявления неисправностей в транспортном средстве. После диагностики можно приступать к ремонтным работам.
- Ремонт автоматической/механической трансмиссии. Трансмиссия считается важнейшим агрегатом автомобиля, поэтому ее надо ремонтировать при обнаружении малейших неполадок.
- Смена ремня ГРМ. Это кулачковый ремень, являющийся частью силового агрегата машины. От состояния данного элемента прямо зависит качество эксплуатации двигателя.
Преимущества
Преимущества обращения в дилерский центр «Рольф 24»:
- Опытная, профессиональная, слаженная команда специалистов, которая готова выполнить заказанную вами услугу максимально быстро и качественно.
- Оперативность. Вы получите ответ на любой свой вопрос, связанный с автомобилем, в срок, не превышающий четверти часа.
- Дилерский центр ценит ваше свободное время, поэтому вы можете с комфортом поспать и восстановить свои силы, пока его специалисты проводят техническое обслуживание вашего транспортного средства.
Доступна покупка машины в кредит. Такой способ покупки подойдет тем, кто не имеет достаточно денежных средств для приобретения автомобиля, но хочет купить его именно сейчас. Дилерский центр сотрудничает с проверенными банками, которые предлагают собственным клиентам демократичные условия кредитования. По этой причине, покупая авто в кредит, вы можете не бояться за то, что будете сильно переплачивать. Процентные ставки устроят практически любого автомобилиста.
Дилерский центр «Рольф 24» располагается всего в 50 м от станции метро «Калужская». Телефонный номер организации – 8-800-551-90-84.