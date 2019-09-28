Почему люди выбирают дилерский центр «Рольф 24»

«Рольф 24» представляет собой дилерский центр высшего класса. Он занимается продажей «Фольксвагенов», «Мицубиси», «Хендай». В центре имеется огромная площадка автомобилей с пробегом.

Доступные в дилерском центре услуги

Официальный сайт организации – https://rolf24.ru. На нем можно оставить онлайн заявку на:

ТО. Техобслуживание автомобиля нужно выполнять своевременно и только при помощи специалистов. Так вы обеспечите своему автомобилю длительный период эксплуатации. Оригинальные запчасти. Требуются, когда нужно отремонтировать транспортное средство. Оригинальные детали, хоть и стоят дороже аналоговых, но при этом имеют более высокое качество. Диагностику. Диагностические процедуры необходимо проводить для выявления неисправностей в транспортном средстве. После диагностики можно приступать к ремонтным работам. Ремонт автоматической/механической трансмиссии. Трансмиссия считается важнейшим агрегатом автомобиля, поэтому ее надо ремонтировать при обнаружении малейших неполадок. Смена ремня ГРМ. Это кулачковый ремень, являющийся частью силового агрегата машины. От состояния данного элемента прямо зависит качество эксплуатации двигателя.

Преимущества

Преимущества обращения в дилерский центр «Рольф 24»:

Опытная, профессиональная, слаженная команда специалистов, которая готова выполнить заказанную вами услугу максимально быстро и качественно. Оперативность. Вы получите ответ на любой свой вопрос, связанный с автомобилем, в срок, не превышающий четверти часа. Дилерский центр ценит ваше свободное время, поэтому вы можете с комфортом поспать и восстановить свои силы, пока его специалисты проводят техническое обслуживание вашего транспортного средства.

Доступна покупка машины в кредит. Такой способ покупки подойдет тем, кто не имеет достаточно денежных средств для приобретения автомобиля, но хочет купить его именно сейчас. Дилерский центр сотрудничает с проверенными банками, которые предлагают собственным клиентам демократичные условия кредитования. По этой причине, покупая авто в кредит, вы можете не бояться за то, что будете сильно переплачивать. Процентные ставки устроят практически любого автомобилиста.

Дилерский центр «Рольф 24» располагается всего в 50 м от станции метро «Калужская». Телефонный номер организации – 8-800-551-90-84.