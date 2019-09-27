Toyota 4Runner получил внедорожную версию Venture Edition

Toyota разработала спецверсию внедорожника 4Runner Venture Edition, которую представили на ярмарке в Техасе.

От обычной модификации внедорожника новинка отличается колесными дисками, черными ручками и корпусами боковых зеркал, а также большим багажником на крыше. Колесные диски во внедорожнике установили 17-дюймовые от TRD.

В движение внедорожник приводится четырёхлитровым 270-сильным бензиновым мотором, работающим в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач с системой полного привода.

В Toyota 4Runner Venture Edition полный привод с жестко подключаемым передним мостом и двухступенчатом понижающим рядом в трансмиссии.

Также машину оснастили системой Crawl Control, которая позволяет передвигаться по пересеченной местности на небольшой заданной скорости.

В салоне спецверсии установили кресла с подогревом и мультимедийную систему с 8-дюймовыйм дисплеем.

Также внедорожник оснащен круиз-контролем, адаптивными фарам, системой удержания в полосе движения и системой предотвращения столкновений.

Спецверсия в США будет предлагаться по цене от 44 285 долларов, что на 8 тыс. долларов дороже, чем заднеприводная версия обычного 4Runner.