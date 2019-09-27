Отметку в 100 тысяч выпущенных седанов компания преодолела за шесть лет присутствия модели на рынке.
Maserati выпустил 100-тысячный седан Ghibli
27.09.2019 21:40
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Maserati выпустил 100-тысячный седан Ghibli, которые собирают на предприятиях в Турине и Италии.
Юбилейным экземпляром стала модель в комплектации Ghibli S Q4 GranSport, оснащенной трехлитровым 430-сильным двигателем.
Эта версия ускоряется до первой сотни за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 286 км/ч.
Напомним, что Maserati Ghibli был представлен в 2013 году и местом дебюта стал автосалон в Шанхае.
С момента презентации автомобиль получил несколько обновлений, последнее из которых было в прошлом году и затронуло салон. В 2017 году седан получил две новые комплектации – GranLusso и GranSport.
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