Отметку в 100 тысяч выпущенных седанов компания преодолела за шесть лет присутствия модели на рынке.

Maserati выпустил 100-тысячный седан Ghibli, которые собирают на предприятиях в Турине и Италии.

Юбилейным экземпляром стала модель в комплектации Ghibli S Q4 GranSport, оснащенной трехлитровым 430-сильным двигателем.

Эта версия ускоряется до первой сотни за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 286 км/ч.

Напомним, что Maserati Ghibli был представлен в 2013 году и местом дебюта стал автосалон в Шанхае.

С момента презентации автомобиль получил несколько обновлений, последнее из которых было в прошлом году и затронуло салон. В 2017 году седан получил две новые комплектации – GranLusso и GranSport.