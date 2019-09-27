Продажи премиальных автомобилей в РФ выросли на 3%

Объёмы реализованных машин сегмента в период с января по август 2019 года составили 98,6 тыс. единиц.

Этот результат, как сообщает «Автостат», оказался на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всех рост продаж был зафиксирован у бренда Genesis – на 32% до 1 359 реализованных единиц. Свыше 20% увеличились продажи у Jeep и Porsche. Первый реализовал 1 244 авто, что на 27% больше, а результат второго 3 622 ед., а это больше на 23%.

Положительная динамика зафиксирована еще у Volvo (+14% до 4 921 ед.), MINI (+7%, 1 619 ед.) и Mercedes-Benz (+5%, 25 846 ед.). На прошлогоднем уровне остались продажи у Audi (9 931 ед.; 0%).

Снижение продаж наблюдалось у Smart (-6% до 555 ед.), Land Rover (-11% до 5 293 ед.), Cadillac (-14% до 581 ед.), Lexus (-15% до 13 335 ед.), Infiniti (-17% до 2 459 ед.) и Jaguar (-24% до 1 174 ед.).