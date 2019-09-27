Subaru скоро может стать дочерней структурой компании Toyota

Сейчас Toyota владеет 16,83% акций, но скоро пакет вырастет до 20%, но это произойдет только после одобрения сделки антимонопольной службой. В целом Subaru станет дочерним предприятием Toyota.

Помимо покупки акций, компании объявили о совместном сотрудничестве для разработки новой модели, но что это будет за машина пока неизвестно.

Летом автопроизводители приступили к созданию единой платформы для электрических машин.

Платформа будет в себе сочетать все преимущества от Subaru и Toyota. На новой тележке можно будет создавать электрические машины C- и D-сегментов.