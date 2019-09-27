Японские компании усиливают сотрудничество, и небольшая по мировым меркам автокомпания Subaru, позволяет Toyota увеличить долю владения.
Subaru скоро может стать дочерней структурой компании Toyota
27.09.2019 21:02
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Сейчас Toyota владеет 16,83% акций, но скоро пакет вырастет до 20%, но это произойдет только после одобрения сделки антимонопольной службой. В целом Subaru станет дочерним предприятием Toyota.
Помимо покупки акций, компании объявили о совместном сотрудничестве для разработки новой модели, но что это будет за машина пока неизвестно.
Летом автопроизводители приступили к созданию единой платформы для электрических машин.
Платформа будет в себе сочетать все преимущества от Subaru и Toyota. На новой тележке можно будет создавать электрические машины C- и D-сегментов.
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