Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка РФ в 2019 году

До конца этого года компания Jaguar Land Rover представит на российском рынке несколько новинок.

Jaguar Land Rover рассказал о четырех новинках для рынка РФ во второй половине 2019 года, самой первой из которых окажется обновленный Land Rover Discovery Sport.

Этот внедорожник поступит в продажу в конце следующего месяца. Уже в ноябре стартуют «живые» продажи седана Jaguar XE, а он доступен для заказа в России с конца весны.

Третьей новинкой становится кроссовер Jaguar F-Pace в спортивной версии с приставкой к названию SVR, который уже поступил в продажу в России и предлагается с пятилитровым двигателем.

Также в этом месяце появился в продаже и самый быстрый Velar в исполнении Special Vehicles Operations, который стал четвертой новинкой для российского рынка, среди запланированных на этот год.