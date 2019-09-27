Началось производство новых автобусов ЛиАЗ-5292 для Подмосковья

ЛиАЗ представил новый автобус для Подмосковья, который разработали на базе городского ЛиАЗ-5292, но новинка предназначена для междугородных маршрутов Московской области.

От городского низкопольного автобуса новый ЛиАЗ отличается отсутствием задней двери и увеличенным количеством посадочным мест, причем сиденья используются мягкие.

Если в городском варианте 28 кресел, то для междугородного варианта установили 42 кресла. Напротив входной двери в автобусе оставили площадку для инвалидного кресла или детской коляски, а также там размещены откидные сиденья.

В автобусе для удобства пассажиров установили дополнительные USB-порты и Wi-Fi.

Заказчиком новых междугородных автобусов стал Мострансавто. Первые машины организация начнет получать в ближайшее время. В общей сложности Мострансавто получит 630 автобусов.