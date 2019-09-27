Максимальная скидка в 240 тысяч рублей достигается, в том числе за счет специальных программ и предложений.
Changan объявил о скидках до 240 тысяч рублей на Changan CS75
27.09.2019 20:44
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Российский офис китайской марки сообщил о выгодном предложении при покупке модели Changan CS75.
Среднеразмерный кроссовер в исполнении 1.8 AT Elite 4х2 предлагают купить со скидкой до 240 тыс. рублей, а комплектация 1.8 AT Comfort 4х2 может обойтись на 220 тыс. рублей дешевле.
Подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки в России.
Напомним, что Changan предлагает свои автомобили для покупки с использованием программы Trade-in и Changan Finance со сниженной процентной ставкой.
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