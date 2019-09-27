Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам кроссоверов на вторичном рынке за восемь месяцев этого года.

По результатам исследования были названы самые продаваемые кроссоверы с пробегом в РФ в 2019 году, которых в общей сложности было продано 780 тыс. ед., что на 4% больше, сообщает агентство «Автостат».

Самым востребованным представителем этого сегмента остается LADA 4х4 с результатом 70 тыс. ед. Стоит отметить, что недавно были обнародованы и самые востребованные кроссоверы по версии «Авито» с указанием их средней стоимости.

Вторым по популярности на вторичном рынке является Chevrolet Niva с показателем 48 тыс. ед. В тройке лидеров располагается Toyota RAV4 – 27,2 тыс. ед.

Четвертое и пятое место оказалось за двумя моделями бренда Nissan, а это кроссоверы X-Trail и Qashqai. Их перепродажи составили 23,6 и 23,3 тыс. экземпляров.

В десятке самых популярных авто сегмента SUV оказались: Renault Duster (21,6 тыс. ед.), Mitsubishi Outlander (19,2 тыс. ед.), Honda CR-V (17,3 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (15,7 тыс. ед.) и KIA Sportage (14,3 тыс. ед.).