Автомобильная компания Bentley отправит на сервис автомобили, которые были проданы на российском рынке в этом году.
Bentley отзывает в России 37 автомобилей модели Continental
27.09.2019 20:13
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О новом отзывной кампании 27 сентября проинформировал Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Bentley отзывает в России 37 автомобилей модели Continental.
В автомобилях выявили неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
Владельцам отзывных машин у дилеров произведут замену модуля диагностического интерфейса шин данных. Необходимые работы в рамках сервисной акции будут выполнены за счет компании.
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