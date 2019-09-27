Автомобильная компания Bentley отправит на сервис автомобили, которые были проданы на российском рынке в этом году.

О новом отзывной кампании 27 сентября проинформировал Росстандарт, в сообщении которого говорится, что Bentley отзывает в России 37 автомобилей модели Continental.

В автомобилях выявили неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.

Владельцам отзывных машин у дилеров произведут замену модуля диагностического интерфейса шин данных. Необходимые работы в рамках сервисной акции будут выполнены за счет компании.