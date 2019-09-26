Новая Honda Jazz будет представлена в октябре

Фотошпионы в 2019 году не раз замечали на тестах Honda Jazz, которая на некоторых рынках продается под названием Fit.

Японский производитель представит свой новый хэтчбек Jazz в октябре в рамках Токийского автосалона.

Про машину информацию пока не раскрывают, но было сказано, что она стала удобнее и комфортнее для пассажиров.

Ранее также сообщалось, что в Европе Honda Jazz будет предлагаться исключительно с гибридной силовой установкой. В США хэтчбек получит литровый турбомотор со 125-сильной отдачей.

Одновременно с анонсом Honda Jazz было сказано, что в Токио в следующем месяце покажут новое поколение седана Accord, но представленная модель будет доступна только на японском рынке.