Названы самые популярные японские автомобили в России

Российские аналитики подготовили рейтинг самых продаваемых автомобилей японского происхождения на российском рынке, используя данные по их продажам за август 2019 года.

В отчетный период лидерство среди японских автомобильных марок оказалось за Toyota. В прошлом месяце дилеры компании реализовали 8 947 авто, что на 1% меньше, сообщает «АвтостатИнфо».

Следом за этим брендом оказался Nissan. Его объёмы продаж составили 5 778 ед., что на 14,3% хуже результатов аналогичного периода прошлого года.

В тройке лидеров расположился Mitsubishi. Этот автопроизводитель за август продал в России 3 340 авто, что на 2% больше. Далее в рейтинге оказалась Mazda – 3 138 ед. и Lexus – 2202 ед.

В десятке самых популярных марок еще оказались: Datsun — 1810 ед. (-18,5%), Suzuki — 699 ед. (+26%), Subaru — 693 ед., Infiniti — 252 ед. (-24%), Honda — 178 ед. (-61%).

Что касается самых востребованным японских моделей авто, то лидируют тут Toyota RAV4 и Toyota Camry с результатом 3 128 и 2 824 ед. соответственно. В тройке лидеров оказался Mazda CX-5 с результатом 2 625 шт.