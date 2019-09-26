Марка MG выпустила свой первый трехрядный рамный внедорожник

Новый внедорожник MG RX8 является клоном Roewe RX8, который в Китае производят на заводе концерна SAIC.

Новая модель была представлена на Ближнем Востоке, и там она будет конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado.

В регионе за семиместный рамный внедорожник придется заплатить от 21 850 до 25 700 долларов.

На зависимо от комплектации MG RX8 будет доступен только с 2,0-литровым турбомотором, мощность которого была снижена до 220 л.с.

Трансмиссия в RX8 шестиступенчатая автоматическая. Базовая комплектация рамного внедорожника заднеприводная, а все остальные полноприводные.

Салон в базовой версии будет трехрядный. Для марки MG это автомобиль является первым семиместным рамным внедорожником.

MG RX8 получил камеру кругового обзора, кожаный салон, оптику с LED элементами и ряд современных электронных помощников.

В качестве опции еще предложен вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, круиз-контроль и беспроводную зарядку смартфонов.