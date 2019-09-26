Новый Geely Atlas: прорыв на мировом авторынке

2018 год стал знаковым для китайского концерна Geely Automobile Holdings Limited. Запуск в производство нового кроссовера Geely Atlas заставил говорить о себе даже тех, кто не слишком интересуется новинками мирового автопрома. Тем более что машина была немедленно выставлена на продажу в разных странах мира, и оценить ее преимущества смогли сразу тысячи автолюбителей. Их оценка – очень неплохо, особенно если учесть высокую конкуренцию в сегменте кроссоверов.

Первое впечатление

Новый кроссовер подготовил будущим владельцам немало приятных сюрпризов. Прежде всего — сразу несколько популярных оттенков: предстоит непростой выбор между светлым жемчужным, броским красным, респектабельным золотым или глубоким черным тонами. Спортивный образ, проработанный до миллиметра командой европейских дизайнеров, дополняют рельефы корпуса, фигурная решетка радиатора и оригинальный «разрез» фар, ненавязчиво намекающий на азиатское происхождение машины.

Салонные «фишки»

Приборная панель и рычаги выдержаны в приятной цветовой гамме, декорированы согласно канонам гармонии и отличаются изящной респектабельностью. Датчики и четыре камеры заднего вида позволят чувствовать себя увереннее при движении в потоке, а сеть 3G и внутренний WI-FI помогут оставаться на связи. Система очистки воздуха и регулирующиеся сиденья с подогревом позаботятся о комфорте пассажиров, а интеллектуальная система безопасности предоставит возможность получать удовольствие от поездки. В числе дополнительных полезных опций – круиз-контроль и интеллектуальная 3D-навигация.

А что под капотом?

На выбор покупателей автомобиля Geely https://geely.by в фирменном салоне представлены сразу несколько модификаций с движком от 1,8 до 2,4 л мощностью от 139 до 184 л.с. Машина уверенно стартует с нуля до «сотни» за 11 секунд и в загруженном состоянии разгоняется до 185 км/ч, что несколько непривычно для внушительной массы и габаритов стандартного кроссовера. При этом новый автомобиль нетребователен в вопросах потребления топлива: 6,9-10 л на каждые 100 км пути.

Где купить?

В Республике Беларусь официальным представителем китайского концерна является компания «Лакшери Моторс плюс». Здесь можно заказать любую из модификаций Geely Atlas https://geely.by/atlas модельного ряда. Каждому клиенту будут дополнительно предложены:

услуга бесплатного тест-драйва нового автомобиля;

полный комплекс услуг предпродажной подготовки;

удобные схемы кредитования;

возможность воспользоваться помощью специалистов собственного сервисного центра;

страхование новых авто при покупке;

пакет услуг для корпоративных покупателей.

Новый Geely Atlas: покорите мир на вашем авто!