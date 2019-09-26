Maserati, как и многие другие автопроизводители, вынуждена электрифицировать свои автомобили, чтобы соответствовать современным экологическим нормам.

Как ранее заявляли представители нескольких компаний, гибридные установки являются промежуточным решением, тогда как основной целью становится выпуск полноценных электрокаров.

Maserati рассказала о планах электрификации модельного ряда, на который планируется потратить порядка 5 млрд евро.

В ближайшие несколько лет появится не одна электрифицированная модель, а первой окажется седан Ghibli. Последний получит гибридную установку и будет представлен в 2020 году. Сборка всех автомобилей будет осуществляться в Италии, а гибридный Ghibli встанет на конвейер в Модене.

После этого гибрида появится еще один, но это уже будет кроссовер, информацию о которой не раскрывают. Но известно, что его будут собирать на заводе компании в Кассино, в который уже инвестировали 800 млн евро. Первые кроссоверы сойдут с конвейера в 2021 году.

GranTurismo и GranCabrio также попадают под электрификацию и к тому они получат автопилот второго и третьего уровня.

Ранее также стало известно, что Maserati выпустит новый среднеразмерный кроссовер из сегмента D и полностью электрический кабриолет и купе Alfieri. В 2022 году будет представлено и новое поколение моделей Levante и Quattroporte.