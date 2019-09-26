Maserati, как и многие другие автопроизводители, вынуждена электрифицировать свои автомобили, чтобы соответствовать современным экологическим нормам.
Maserati рассказала о планах электрификации модельного ряда
Как ранее заявляли представители нескольких компаний, гибридные установки являются промежуточным решением, тогда как основной целью становится выпуск полноценных электрокаров.
Maserati рассказала о планах электрификации модельного ряда, на который планируется потратить порядка 5 млрд евро.
В ближайшие несколько лет появится не одна электрифицированная модель, а первой окажется седан Ghibli. Последний получит гибридную установку и будет представлен в 2020 году. Сборка всех автомобилей будет осуществляться в Италии, а гибридный Ghibli встанет на конвейер в Модене.
После этого гибрида появится еще один, но это уже будет кроссовер, информацию о которой не раскрывают. Но известно, что его будут собирать на заводе компании в Кассино, в который уже инвестировали 800 млн евро. Первые кроссоверы сойдут с конвейера в 2021 году.
GranTurismo и GranCabrio также попадают под электрификацию и к тому они получат автопилот второго и третьего уровня.
Ранее также стало известно, что Maserati выпустит новый среднеразмерный кроссовер из сегмента D и полностью электрический кабриолет и купе Alfieri. В 2022 году будет представлено и новое поколение моделей Levante и Quattroporte.