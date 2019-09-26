General Motors и SAIC показали новый компактный кроссовер Baojun RS-3

General Motors совместно с китайским концерном SAIC провели презентацию нового кроссовера Baojun RS-3. Эта модель уже производится в Китае и скоро она поступит в дилерские центры.

Новый компактный кроссовер получил внешность в фирменном стиле с узкими фарами и массивной радиаторной решеткой.

Задняя часть автомобиля позаимствована у Baojun RM-5. В основе Baojun RS-3 лежит платформа от бестселлера Baojun 510.

Размеры нового «паркетника» составили: длина — 4 300 мм, ширина — 1 750 мм и высота — 1 625 мм. Размер колесной базы — 2 550 мм.

В Китае новинка будет предлагаться со 105-сильным 1,5-литровым атмосферным мотором. Также будет доступна версия с 1,2-литровым 131-сильным турбомотором.

Коробка передач будет предложена механическая или вариатор CVT. Привод в машине, как и в большинстве китайских кроссоверах исключительно передний. Baojun RS-3 в продаже появится в следующем месяце.