В России нашлась Lada Priora с пробегом 1 миллион километров

По словам автовладельца, он каждый день на универсале Lada Priora проезжал около тысячи километров.

За три года машины прошла свыше 1 млн километров, и за это время двигателю делали два капитальных ремонта.

Как пишет «Лада.Онлайн», автовладелец после 80 тыс. км пробега установил в машину ГБО.

Первый капитальный ремонт в универсале делали, когда пробег составлял 550 тыс. км., а второй, когда одометр на панели обнулился, преодолев рубеж 1 млн км.

Как заявляет автовладелец, за все время коробку переключения передач ни разу не ремонтировали, также без проблем отработал и радиатор.

За 1 млн км в машине два раза меняли стартер, педаль газа, но и соответственно расходники.

Владелец автомобиля рекордсмена признался, что Lada Priora больше подходит как рабочий автомобиль, тогда как для повседневной езды лучше взять машины импортного производства.