Компания BMW разрабатывает новый двигатель V8

В немецкой компании рассказали о том, что они занялись разработкой нового двигателя с восемью цилиндрами.

Новый мотор проходит под кодовым названием S68. Проект планируют закончить в течение трех лет. Новая силовая установка станет еще одной моделью в линейке N63/S63.

Восьмицилиндровый двигатель будет с V-образной компоновкой, получит две турбины, возможно уменьшенный объём и возможность работы с электродвигателем.

По мнению специалистов, новый двигатель разрабатывают для гибридных автомобилей, к тому же его объём должен не превышать 4,0 литра, так как такие установки в Китае облагают дополнительным налогом.

Есть данные, что новый мотор дебютирует на седане BMW M5 лимитированной серии CS.