Об отзыве автомобилей немецкой марки 26 сентября проинформировал Росстандарт.
Mercedes-Benz отзывает в РФ более 900 кроссоверов GLE
26.09.2019 20:44
5 0
В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в РФ более 900 кроссоверов GLE.
В частности, на сервис будет отправлено 922 кроссовера, реализованных на российском рынке с прошлого года по настоящее время.
В автомобилях выявили вероятность некорректной установки дренажных шлангов для конденсата кондиционера.
Владельцы отзывных машин в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посети сервисный центр для проверки и при необходимости корректной установки дренажных шлангов.
«Авто.ру» с Росстандартом запустил новый сервис проверки машин
Комментарииcomments powered by HyperComments