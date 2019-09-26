В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в РФ более 900 кроссоверов GLE.

В частности, на сервис будет отправлено 922 кроссовера, реализованных на российском рынке с прошлого года по настоящее время.

В автомобилях выявили вероятность некорректной установки дренажных шлангов для конденсата кондиционера.

Владельцы отзывных машин в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посети сервисный центр для проверки и при необходимости корректной установки дренажных шлангов.