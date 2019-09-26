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Mercedes-Benz отзывает в РФ более 900 кроссоверов GLE

Новости
26.09.2019 20:44
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Об отзыве автомобилей немецкой марки 26 сентября проинформировал Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в РФ более 900 кроссоверов GLE.

В частности, на сервис будет отправлено 922 кроссовера, реализованных на российском рынке с прошлого года по настоящее время.

В автомобилях выявили вероятность некорректной установки дренажных шлангов для конденсата кондиционера.

Владельцы отзывных машин в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посети сервисный центр для проверки и при необходимости корректной установки дренажных шлангов.

«Авто.ру» с Росстандартом запустил новый сервис проверки машин

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