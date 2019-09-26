«Авто.ру» с Росстандартом запустил новый сервис проверки машин по отзывным кампаниям.

В рамках нового проекта пользователи смогут проверить, числится ли их автомобиль в списке отзывных.

К тому же в сервисе будет информация об актуальных отзывах и возможность подписки на оповещение новых, сообщает «ТАСС».

Отмечается, что сервис является бесплатным и пока доступен только в веб-версии, тогда как в дальнейшем он появится и в приложении.

В базе уже есть данные об отзывах с 2014 года и автомобилях, официально проданных в России.

Стоит отметить, что такой проект будет полезным, так как бывают случаи, когда у машины появился новый владелец, а оповещение об отзыве получает первый владелец.