Веб-версию новой услуги, которая является бесплатной, запустили 26 сентября.
«Авто.ру» с Росстандартом запустил новый сервис проверки машин
26.09.2019 13:59
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«Авто.ру» с Росстандартом запустил новый сервис проверки машин по отзывным кампаниям.
В рамках нового проекта пользователи смогут проверить, числится ли их автомобиль в списке отзывных.
К тому же в сервисе будет информация об актуальных отзывах и возможность подписки на оповещение новых, сообщает «ТАСС».
Отмечается, что сервис является бесплатным и пока доступен только в веб-версии, тогда как в дальнейшем он появится и в приложении.
В базе уже есть данные об отзывах с 2014 года и автомобилях, официально проданных в России.
Стоит отметить, что такой проект будет полезным, так как бывают случаи, когда у машины появился новый владелец, а оповещение об отзыве получает первый владелец.
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