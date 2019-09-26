Российские аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего продается китайских автомобилей.

Основной для исследования стали данные по продажам таких машин за период с января по август 2019 года. Оказалось, что каждый пятый китайский автомобиль продается в Москве и Подмосковье.

В отчетный период там было продано 2,1 тыс. машин китайского происхождения, а это 22% от общих продаж авто. Отмечается, что такие результаты объясняются исключительно величиной рынка.

В Санкт-Петербурге было продано около 1 тыс. китайских моделей и доля этого рынка составит 6,6%.

Среди нестоличных регионов лидерами являются Башкортостан (4%) и Самарская область (3,5%), сообщает агентство «Автостат».