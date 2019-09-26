Крупнейшим рынком по продажам легких коммерческих автомобилей в Европе остается Германия.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по итогам августа объёмы продаж новых LCV составили 163 437 ед., что выше прошлогоднего результата на 17,6%.

Лидером остается Германия, где продажи выросли на 19% и составили 30 003 авто. На прошлогоднем уровне оказались продажи LCV во Франции, где было реализовано 26 215 авто.

В тройке лидеров располагается Великобритания с показателем 23 120 ед., что больше на 41%. Следом оказалась Испания – 15 416 ед.

Российский рынок LCV поднялся на пятое место в Европе. В нашей стране было реализовано 9 853 LCV, что почти на 7% больше.