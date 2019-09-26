Новый пикап Peugeot появится благодаря китайцам

Первым рынком сбыта для нового пикапа станет Южная Африка, а выйдет он в этом регионе в 2021 году.

О том, что компания Peugeot разрабатывает новый кроссовер стало известно еще два года назад.

Позднее сообщалось, что компания подписала соглашение с Changan, в рамках которого они разработают новую платформу, но как выяснилось и пикап.

В частности, Changan предоставит компании платформу от Kaicene F70, представленного в начале года. Этот пикап дебютировал в мае и имеет длину 5 330 мм.

В целом модель оказалась больше Nissan Navara или Toyota Hilux, а в движение она приводится двигателем от Isuzu объёмом 2,5 литра.

Новый пикап от Peugeot будет перелицованным вариантом китайского кроссовера, в котором установят другой двигатель.