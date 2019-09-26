Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback

Обе новинки станут доступны для заказа на европейском рынке в октябре, а до дилеров они доберутся до конца года.

Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.

«Заряженные» модификации этих моделей отличаться от стандартных будут измененной решеткой радиатора, новым спойлером, расширенными колесными арками и более агрессивным внешним видом.

В движение Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback будут приводиться серьезно модернизированным 2,5-литровым двигателем.

Его вес специалистам удалось снизить на 26 кг, а работает он в паре с семискоростной роботизированной КП с двумя сцеплениями. Отдача двигателя составляет 400 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 480 Нм.

Кроссоверы с новым мотором способны ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч и опционально 280 км/ч. Минимальная стоимость новинок составит 63 500 евро.