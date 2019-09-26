BAIC вывела на рынок бюджетный аналог легендарного «Гелика»

Китайская компания объявила о старте продаж обновленного Beijing BJ80 и его специальную версию с названием BJ80 70th Anniversary.

Спецверсия приурочена годовщине образования КНР. Внедорожник и его специальная версия уже доступны для покупки у китайских дилеров.

Beijing BJ80 назвали бюджетным аналогом Mercedes-Benz G-Class из-за дизайна. Обновленный «китаец» теперь имеет двухцветный окраса кузова, накладки на бамперах, хромированные молдинги, расширенные колесные арки, увеличенную на 85 мм ширину и колесные диски на 20 дюймов.

В списке оборудования внедорожника появились новые системы и функции, в том числе современная мультимедийная система с большим экраном, камеры кругового обзора и др.

В движение Beijing BJ80 приводится 2,3-литровым мотором от Saab 9-5. Он комплектуется 6-скоростным автоматом и выдает 250 лошадиных сил мощности.

Что касается спецверсии BJ80 70th Anniversary, то она отличается шильдиками и надписями. Оценили Beijing BJ80 от 298 000 до 328 000 юаней или около 2,7 и 2,9 млн рублей.