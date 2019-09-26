Специалисты компании PricewaterhouseCoopers прогнозируют резкий рост популярности электрокаров на российском рынке в следующие пять лет.
Эксперты предрекли 30-процентный рост продаж электрокаров в РФ
26.09.2019 12:11
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Согласно данным аналитиков, которые приводит «РБК», к 2025 году ежегодный рост продаж полностью электрических автомобилей в России составит около 30%.
При этом только в Москве популярность электрокаров вырастет на 60%. Между тем, отчетные данные по продажам таких авто в России показывают, что россияне чаще стали их покупать.
На рынке наблюдается тенденция роста популярности электромобилей, хотя их объёмы продаж остаются на низком уровне.
Наиболее востребованными в России являются электрокары марок Nissan, Tesla, Jaguar и Renault.
Mitsubishi и Nissan могут начать продажи электромобилей в РФ
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