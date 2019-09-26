Эксперты предрекли 30-процентный рост продаж электрокаров в РФ

Специалисты компании PricewaterhouseCoopers прогнозируют резкий рост популярности электрокаров на российском рынке в следующие пять лет.

Согласно данным аналитиков, которые приводит «РБК», к 2025 году ежегодный рост продаж полностью электрических автомобилей в России составит около 30%.

При этом только в Москве популярность электрокаров вырастет на 60%. Между тем, отчетные данные по продажам таких авто в России показывают, что россияне чаще стали их покупать.

На рынке наблюдается тенденция роста популярности электромобилей, хотя их объёмы продаж остаются на низком уровне.

Наиболее востребованными в России являются электрокары марок Nissan, Tesla, Jaguar и Renault.