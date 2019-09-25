Теперь «Яндекс.Авто» стала доступна для подержанных автомобилей, в списке которых числится 21 модель. К тому же компания увеличила и число сертифицированных центров, в которых можно устанавливать систему.

Теперь установить «Яндекс.Авто» можно в 34 центрах в 9 крупных городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростове-на-Дону, Тюмень, Самара, Великий Новгород и Калуга.

В списке машин, в которые можно установить мультимедиа от «Яндекса», появились следующие модели: Volrswagen: Passat (2005-2017 г.в.), Golf (2005-2017 г.в.), Tiguan (2009-2016 гг) и Nissan Terrano (c 2017).

Стоит отметить, что Яндекс к 2024 году планируется устанавливать около 2 млн «Яндекс.Авто». В прошлом году этот комплекс появился в 50 тыс. автомобилях.