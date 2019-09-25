Subaru отправляет в отставку свой культовый двигатель

В компании официально анонсировали выпуск лимитированной версии автомобиля с культовым двигателем.

Subaru отправляет в отставку свой двигатель EJ20 объёмом два литра, который уже успел стать культовым и устанавливался на многие модели.

Впервые силовую установку представили в 1989 году, а дебютировала она в модели Legacy, предназначенной для рынка Японии.

В дальнейшем оппозитный двигатель устанавливали почти на всю линейку автомобилей компании.

Последней моделью, где предлагается этот мотор, является WRX STi для японского рынка, где его мощность составляет 302 л.с.

Именно эту модель и выпустят ограниченным тиражом с двигателем, который в дальнейшем больше не будут использовать.

Спецверсия получит приставку к названию EJ20 Final Edition и будет выпущена тиражом в количестве всего 555 экземпляров. Дебют автомобиля состоится в следующем месяце на автосалоне в Токио.