Для компании Porsche модель Тaycan стала первой в истории с полностью электрической силовой установкой, Hennessey впервые взялась за доработку электрокара.
Компания Hennessey доработает первый кроссовер Porsche
25.09.2019 20:07
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Компания Hennessey доработает первый кроссовер Porsche, добавив ему новые элементы в экстерьере.
Тюнеры говорят, что новый электрокар Porsche Taycan является идеальным вариантом для дебюта тюнинг-пакета от Hennessey для электромобиля.
Никаких технических изменений в автомобиле не произойдет, а вот в экстерьере будут установлены новые колесные диски и покрышки, а бамперы сделают более агрессивными.
В Hennessey говорят, что они постараются сделать Porsche Taycan быстрее и круче.
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