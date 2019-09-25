Для компании Porsche модель Тaycan стала первой в истории с полностью электрической силовой установкой, Hennessey впервые взялась за доработку электрокара.

Компания Hennessey доработает первый кроссовер Porsche, добавив ему новые элементы в экстерьере.

Тюнеры говорят, что новый электрокар Porsche Taycan является идеальным вариантом для дебюта тюнинг-пакета от Hennessey для электромобиля.

Никаких технических изменений в автомобиле не произойдет, а вот в экстерьере будут установлены новые колесные диски и покрышки, а бамперы сделают более агрессивными.

В Hennessey говорят, что они постараются сделать Porsche Taycan быстрее и круче.