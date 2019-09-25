Hyundai и Kia ведут совместную разработку нового пикапа, дизайн которого уже согласован, о чем рассказал представитель австралийского офиса компании.

При этом над проектом продолжают активно работать и готовый пикап в серийном исполнении должен появится уже в следующем году.

Между тем, в компании рассказали, что первый пикап Hyundai-Kia получит рамную конструкцию.

В частности, для новинки будут использовать раму лестничного типа, подобная той, что используется в Toyota Hilux и Ford Ranger.

Однотонный пикап выпустят в нескольких модификациях с моно- и полноприводной системами, а также в разных вариантах кабины. Главной задачей для разработчиков является выпуск функционального пикапа.