Новая версия получила обозначение xDrive25e и оснащена специальной системой предупреждения пешеходов при движении на электротяге.

Кроссовер BMW X1 получил гибридную модификацию с возможностью подзарядки с помощью бытовой электросети.

Силовая установка новинки представлена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с. при 200 Нм и электродвигателем с отдачей 95 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная автоматическая КП. Суммарная отдача установки составляет 220 л.с. при 385 Нм, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 192 км/ч.

Для разгона от 0 до 100 км/ч кроссоверу потребуется семь секунд. Только на одной электротяге машина проедет 57 км, а для полной зарядки потребуется 3,6 часа с системой BMW I Wallbox.

Также в компании отметили и систему предупреждения пешеходов, которая работает на скорости до 30 км/ч в «зеленом» режиме и издает звуки, привлекающие внимание других участников движения.