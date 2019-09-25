Daimler выплатит 870 млн евро за неэкологичные автомобили

Компания реализовала в Германии 684 тыс. автомобилей, не соответствовавших экологическим нормам.

В результате прокуратура Германии признала концерн виновным в халатности и выписала штраф в размере 870 млн евро.

Руководство Daimler согласилось с решением и выплатит 870 млн евро за неэкологичные автомобили.

Как говорится в заявлении прокуратуры, компания с 2008 года продавала машины, в которых уровень вредных выбросов существенно превышал норму.