Партия автомобилей в феврале 2015 года попала в шторм и в результате оказалась на площадке одного из дилеров в Канаде.

В Канаде 3 000 новых BMW и MINI уже 4 года ждут утилизации. Все машины были выпущены еще в 2014 году и повреждены в результате шторма в порту Галифакс.

Транспортная служба Канады в ходе проверок установила, что из-за повреждений, а также попадания слоеной воды, все три тысячи автомобилей могут быть небезопасными при эксплуатации.

Тем не менее BMW и MINI после шторма все-таки передали клиентам, но в дальнейшем власти приняли решение, что все машины требуется утилизировать, а компанию обязали передать клиентам авто из новой партии.

В связи с этим была организована отзывная кампания, в рамках которой владельцам передали новые машины, а старые забрали и оставили на площадке с целью дальнейшей утилизации.