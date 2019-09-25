Subaru покажет новый универсал Levorg на автосалоне в Токио 23 октября. Автомобиль в отличие от предшественника получит измененную, но узнаваемую внешность, новое оформление салона и другую платформу.

В основе модели новой генерации расположится платформа SGP, за счет которой универсал станет безопаснее и получит более жесткий кузов.

О двигателях для Levorg официально информацию не раскрывают, но есть данные, что одним из моторов станет 2,4-литровый агрегат с отдачей 264 л.с. при 374 Нм.